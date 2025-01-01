Следващата седмица руският президент Владимир Путин ще направи много важно изявление, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Президентът ще направи доста важно изявление следващата седмица. Ще съобщим точно какво, кога и къде. Но седмицата ще бъде интересна", каза той.

Песков добави, че през следващата седмица Путин ще проведе много работни срещи, ще има и международни контакти.

По-рано днес Песков заяви, че поканата на руския президент към американския му колега Доналд Тръмп остава в сила.

"Путин е готов и ще се радва да се срещне с президента Тръмп. Оттам нататък всичко зависи от решението на Тръмп", каза говорителят Кремъл.