Папа Франциск се появи днес за кратко на площад "Свети Петър" в края на службата по случай Цветница, като поздрави тълпата от инвалидната си количка, предаде Ройтерс. Папата продължава да се възстановява от двойна пневмония.

"Честита Цветница, честита Страстна седмица", каза папата.

