Папа Франциск, който се възстановява след тежка пневмония, направи изненадваща публична поява, като се смеси с тълпата на площада във Ватикана само две седмици след като напусна болницата.

„Хубава неделя на всички. Много ви благодаря“, каза 88-годишният папа, докато го прекарваха в инвалидна количка през площад „Свети Петър“ след месата, посветена на болните, предаде АФП.

Pope Francis on Sunday, April 6, made his first public appearance since being discharged from the hospital two weeks ago after treatment for double pneumonia, entering St. Peter's Square at the Vatican in a wheelchair to greet crowds.



Full story: https://t.co/WHa6yPU7kM pic.twitter.com/FXRIwKH5R1