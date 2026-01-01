Прокуратурата в Кахраманмараш съобщи, че на компютъра на извършителя на смъртоносната стрелба в училище в района Оникишубат е открит документ с дата 11 април 2026 г.

Според прокурорите той показва, че заподозреният е планирал да извърши „мащабно деяние“ в близко бъдеще.

Разследващите обаче посочиха, че засега няма доказателства за терористична връзка и че нападението изглежда е било извършено от едно лице.

В писмено изявление главната прокуратура на Кахраманмараш съобщи, че нападението е станало около 13:30 ч. във вторник в средно училище „Айшер Чалък“.

В съобщението се посочва, че при стрелбата са загинали девет души, сред които един учител и осем ученици, а 13 ученици са били ранени, шест от тях тежко. Нападателят е бил открит мъртъв на място.

От прокуратурата съобщиха, че трима заместник-главни прокурори и 10 прокурори са били натоварени с разследването.

Посочва се, че аутопсиите са приключили, а телата на жертвите са предадени на семействата им.

При претърсване на дома на нападателя властите са иззели дигитални материали, включително личния му компютър и мобилен телефон, предаде turkiyetoday.com.

Турските власти: Стрелбата в училището в Кахраманмараш не е терористичен акт

Според изявлението при анализа на тези материали е открито съдържание на компютъра на нападателя с дата 11 април 2026 г., което показва, че той е възнамерявал да извърши „мащабно деяние“ в близко бъдеще.

Прокуратурата заяви, че въз основа на наличните до момента доказателства не е установена връзка с тероризъм.

„Въз основа на наличните доказателства не е установена връзка с тероризъм, а предварителната оценка е, че деянието е извършено индивидуално от извършителя“, се казва в изявлението.

От институцията допълниха, че разследването продължава.

Прокурорите съобщиха, че от мястото са иззети пет пистолета, използвани от нападателя.

Съдебно-техническата експертиза е установила, че оръжията са били регистрирани на името на бащата на нападателя - главен полицейски инспектор Угур Мерсинли.

Посочва се, че бащата е бил задържан, а след разпит е бил приведен пред дежурен съдия по наказателни дела и арестуван.

Прокуратурата също така съобщи, че са предприети правни действия срещу акаунти, които са публикували провокативно съдържание въпреки въведената по-рано забрана за отразяване на нападението.

Оттам допълват, че разследването се разширява и към дигитални платформи, които може да насочват деца към вредни действия.