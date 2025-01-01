Значима италианска картина, открадната от нацистки офицер по време на Втората световна война, е открита в уебсайта на агенция за недвижими имоти, съобщава BBC. "Портрет на дама" от Джузепе Гисланди е забелязан в обявения за продажба дом на дъщерята на офицера в Аржентина.

Произведението е вписано в база данни за изгубени картини преди повече от 80 години. То е част от огромната колекция на арт търговеца Жак Гудстикер, който е помагал и на евреи да избягат по време на войната. Единственият му оцелял наследник – снаха му Марей фон Захер – заявява пред нидерландския вестник "AD", че ще положи всички усилия, за да си върне картината. През 2006 г. тя успява да си възстанови 202 произведения от колекцията на Гудстикер. Самият той загива в морски инцидент при опит да избяга от Нидерландия и е погребан в Англия. Повече от 1 100 картини са присвоени от високопоставени нацисти след смъртта му.

Намереният портрет е сред тях и е взет от офицер от СС и старши финансов съветник на райхсмаршал Херман Гьоринг, става ясно от документи от времето на войната. Узурпаторът на картината, описан от американски разследващи като "змия от най-долен произход", умира през 1979 г. В американското му досие е записано още, че притежава значителни активи и все още може да бъде ценен за властите.

След войната някои от откраднатите произведения са открити в Германия и изложени в Националния музей в Амстердам. Освен "Портрет на графиня Колеони" от художника на късния барок Джузепе Гисланди, в снимките на обявената за продажба къща е забелязана и друга изгубена картина – натюрморт с цветя на холандския художник Абрахам Миньон от XVII век.