Африканските здравни власти потвърдиха възможно огнище на неидентифицирана вирусна хеморагична треска в южната част на Етиопия, след като беше съобщено за осем възможни случая, предаде Асошиейтед прес.

Очаква се здравното министерство на Етиопия утре да обяви резултатите от настоящото разследване, съобщиха Африканските центрове за превенция и контрол на заболяванията – действащ по целия континент орган за реагиране при здравни проблеми.

Вирусните хеморагични трески са група заболявания, включващи ебола и вируса „Марбург“, кримско-конгоанска хеморагична треска и ласа, като случаи на всички тях бяха докладвани на континента през последните години.

Световната здравна организация (СЗО) заяви, че разполага 11 технически служители, за да подпомогне Етиопия в разследването и реагирането на епидемията.

„СЗО също така предоставя основни консумативи, включително лични предпазни средства за здравните работници и консумативи за предотвратяване на зарази, както и бързо разгръщаща се изолационна палатка за укрепване на клиничните грижи и капацитета за управление“, се казва в изявление на агенцията на ООН.

Съобщава се, че огнището се намира в южния регион Омо, който граничи със съседен Южен Судан.

Генералният директор на Африканските центрове за превенция и контрол на заболяванията Жан Касея заяви, че огнището е обезпокоително, защото „Южен Судан не е далеч и има крехка здравна система“.

В няколко страни в Източна и Централна Африка неотдавна имаше огнища на различни вирусни хеморагични трески.