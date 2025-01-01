Съединените щати отмениха планираната среща на върха в Будапеща между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин след твърдата позиция на Русия по безкомпромисните искания относно Украйна, съобщи в. „Файненшъл таймс“.

Решението дойде след напрегнат разговор между висшите дипломати на двете страни.

Белият дом не отговори веднага на искането за коментар. Длъжностни лица в руското правителство не бяха веднага на разположение за коментар.

Тръмп потвърди окончателно: Отменихме срещата с Путин

Плановете за среща на върха в Будапеща този месец между Тръмп и Путин бяха отложени, след като Москва се придържа към исканията си, включително Украйна да отстъпи повече територии като условие за прекратяване на огъня.

Тръмп подкрепи призива на Украйна за незабавно прекратяване на огъня по сегашния начин.

Дни след като Тръмп и Путин се споразумяха да се срещнат в унгарската столица, за да обсъдят как да се сложи край на войната на Русия в Украйна, руското външно министерство изпрати меморандум до Вашингтон, в който се подчертават същите искания за справяне с това, което Путин нарича „основните причини“ за неговото нахлуване, които включват териториални отстъпки, рязко намаляване на въоръжените сили на Украйна и гаранции, че никога няма да се присъедини към НАТО, съобщава изданието.