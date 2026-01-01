Цените на августовските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 44,105 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 10:20 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 43,715 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 43,444 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 1 юли, е 43,13 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 41,90 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 43,13 евро за мегаватчас.

След прекратяването на доставките на руски газ през 2022 г. България диверсифицира източниците си на доставка, като разчита на азерски природен газ, втечнен природен газ и доставки през междусистемните газови връзки със съседните държави.

Анализаторите отбелязват, че въпреки относително спокойната търговия през последните месеци, европейският газов пазар остава под натиск заради несигурността около глобалните доставки на LNG, повишеното търсене през летния сезон за нагнетяване на газ в подземните хранилища и продължаващото геополитическо напрежение. В навечерието на отоплителния сезон европейските държави продължават да попълват запасите си, което традиционно влияе върху динамиката на цените.