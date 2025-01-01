Не са открити оцелели след вчерашната експлозия във фабрика за боеприпаси в американския щат Тенеси, съобщи на пресконференция шериф Крис Дейвис, който оглавява полицията в окръг Хъмфрис, цитиран от Ройтерс.

По-рано днес бе съобщено, че 18 души са в неизвестност след инцидента в завод на компанията "Акюрът Енърджетик Систъмс" (Accurate Energetic Systems). Предприятието се намира се край град Бъкснорт, на около 100 километра югозападно от Нашвил. Взривната вълна е била усетена на километри.

"Над 300 души са претърсили почти всеки квадратен сантиметър в завода и към този момент не са открити оцелели. Това е голяма загуба за нашата общност", каза Дейвис. Той добави, че предстои да се направят ДНК тестове, за да се потвърди самоличността на загиналите.

Агенти от Федералното бюро за разследване и Федералното бюро за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви продължават да разследват причините за експлозията. Работата им е затруднена заради наличието на невзривени снаряди и други опасни материали.

Оръжейната компания разпространи изявление, в което изказва благодарност към екипите за спешна помощ, но не коментира възможните причини за инцидента. "Нашите мисли и молитви са със семействата, колегите и членовете на общността, засегнати от този инцидент", пише в текста.

"Акюрът Енърджетик Систъмс" произвежда и съхранява взривни вещества за "военни, аерокосмически и търговски пазари за разрушаване", гласи информация, публикувана на уебсайта на компанията. Централният завод се състои от седем производствени сгради и лаборатория за качество. През 2014 г. в завода е станала малка експлозия, при която е загинал един човек и трима са били ранени.