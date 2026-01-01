По време на пресконференция вчера израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че иска да опровергае „фалшивите новини, че Израел е въвлякъл Съединените щати в конфликт с Иран“.

„Нима някой наистина мисли, че някой може да казва на президента Тръмп какво да прави? Хайде де! Тръмп винаги взема решенията си според това, което смята за добро за Америка… и за бъдещите поколения“, каза Нетаняху, цитиран от The Guardian.

Нетаняху: Убийството на лидера на Иран ще сложи край на конфликта

Изявлението на израелския премиер идва на фона на нарастващ дебат в САЩ защо Тръмп се присъедини към Израел в тази война. Полемиката достигна връхна точка в сряда с оставката на Джо Кент, съюзник на американския държавен глава, като директор на Националния център за борба с тероризма в знак на протест срещу конфликта.

„Не мога с чиста съвест да подкрепя продължаващата война с Иран. Иран не представляваше непосредствена заплаха за нашата страна и е ясно, че започнахме тази война заради натиск от Израел и неговото силно американско лоби“, пише Кент в предизвестието си напускане, публикувано в „Екс“.