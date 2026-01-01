Редкият студ в американския щат Флорида е довел хиляди игуани до "зашеметяване от студа", да стоят неподвижни, като някои от тях падат от дърветата, съобщи Би Би Си.

Агенцията за дивата природа на щата казва, че те са готови за улавяне.

Флорида се готви за студ и възможни снеговалежи

Влечугите като игуаните са ектотерми, което означава, че вътрешната им телесна температура се влияе от външните климатични условия. Когато стане прекалено студено – температурите във Флорида са спаднали под 10 °C – вътрешните им процеси се забавят, което води до феномена, известен като "зашеметяване от студ“.

Агенцията за дивата природа на Флорида е помолила обществеността да улови тези игуани, които са инвазивен вид, нетипичен за щата, докато са неподвижни. Те съобщават, че досега на властите са предадени над 2000 игуани, зашеметени от студа.