Флорида няма да бъде засипана от огромни количества сняг и лед като останалата част от САЩ, но дори замръзналите предни стъкла на колите и няколкото снеговалежа могат да се усетят като Антарктида от хората, които са свикнали с постоянното слънце, отбелязва Асошиейтед прес.

Щатите в Средният Запад и на юг са засегнати от големи зимни бури от няколко дни, а прогнозата за гигантски циклон в Атлантическия океан се очаква да доведе студеното време на изток под формата на силна виелица през уикенда. Най-лошото изглежда се насочва към Северна и Южна Каролина, но хората, животните и дори растенията в "Слънчевия щат" се подготвят за зимното време.

Ана Торес-Васкес, синоптик от Националната метеорологична служба в Маями, заяви, че студен фронт в началото на тази седмица вече е довел до известно понижаване на температурите, но през уикенда регионът може да преживее рекордно студено време.

"Изглежда, че температурите в Южна Флорида ще паднат до около 0 °C в по-голямата част от метрополния район и може би до около -6 °C в районите около езерото Окичоби", каза Торес-Васкес. "А вятърът може да направи така, че тези температури да се усещат като още по-ниски."

Жителите на Южна Флорида по-рядко разполагат с дебели палта и други зимни дрехи, затова Торес-Васкес каза, че е важно да се обличат с по-леки дрехи на слоеве и да ограничат времето, прекарвано на открито.

По на север, каза Тони Хърт, синоптик от Националната метеорологична служба за района на Тампа Бей, има 10 до 20 процента вероятност за снеговалеж в този регион през уикенда.

"Най-вероятно, ако наистина завали сняг, той ще бъде предимно под формата на виелици, без натрупвания", каза Хърт.

Последните два пъти, когато в района е валял сняг, са били през януари 2010 г. и декември 1989 г. Рекордът за снеговалеж е от януари 1977 г., когато на около 30 километра източно от Тампа са паднали 5 сантиметра сняг.

Въпреки възможността за сняг, Тампа ще бъде утре домакин на ежегодния Пиратски фестивал Гаспариля. А в неделя "Тампа Бей Лайтнинг"ще бъде домакин на "Бостън Брюинс" за мач на открито от Националната хокейна лига.

Малко туристи, посещаващи Флорида, ще плуват в океана или ще се излегнат на слънчевите плажове този уикенд, но много атракции ще останат отворени, посочва АП. "Уолт Дисни уърлд" и "Юнивърсъл Орландо" ще работят нормално, въпреки че водните им паркове ще бъдат затворени. Повечето от зоопарковете и парковете за животни в щата също ще останат отворени, докато гледачите предприемат мерки за защита на обитателите на клетките.

Говорителят на зоопарка в Маями Рон Магил каза, че гледачите са инсталирали нагреватели и са преместили влечугите и по-малките бозайници в закрити помещения, а на приматите като шимпанзета и орангутани са раздадени одеяла, за да се стоплят. Големите котки и едрите копитни животни обикновено се справят добре при по-ниски температури и не се нуждаят от много помощ от гледачите.

"Това може да бъде ободряващо за животни като тигъра, така те всъщност стават по-активни", каза Магил.

Извън безопасността на зоопарка, дивата природа на Флорида е еволюирала и се е научила да оцелява при спорадични студени вълни, въпреки че все още има жертви, каза Магил. Ламавнивине, например, от десетилетия се събират при топлите води на около дузина електроцентрали във Флорида.

Но най-много ще страдат инвазивните, неместни животни като игуани и други екзотични влечуги, каза Магил. Игуаните в Южна Флорида са известни с това, че по време на студени периоди изпадат в състояние на летаргия и дори падат от дърветата. Обикновено се събуждат, когато температурата се повиши, но много от тях умират след повече от един ден на екстремно студено време.

"В крайна сметка, те не са местни и това може да е начинът, по който природата се опитва да почисти малко", каза Магил. "Това е част от естествения подбор."

Селскостопанската индустрия на Флорида също се подготвя за студа. Фермерите работят за опазване на посевите си, докато зимната реколта продължава и пролетното засаждане започва в някои райони, каза говорителката на "Флорида Фрут & Веджитабъл Асосиейшън" Кристина Мортън.

"Подготовката варира в зависимост от посевите и включва събиране на реколтата и засяване преди замръзването, повишаване на нивото на водата в каналите, използване на напояване отгоре и, в някои случаи, използване на хеликоптери за защита на чувствителните полета", каза Мортън.

Силният студ във Флорида идва в момент, когато арктическият студ от Канада се разпространява и в южните щати, където хиляди хора остават без ток, за да отопляват домовете си, а хората в по Източното крайбрежие се подготвят за възможни бури, тъй като се очаква разразяването на нова буря.

Температурите в силно засегнатия север на Мисисипи ще достигнат минус 21 градуса, като се вземат предвид очакваните силни ветрове, сочат прогнозите на Националната метеорологична служба на САЩ. Към хората в голяма част от югоизточните щати на страната бяха разпратени различни предупреждения за предстоящо изключително студено време.

Бурята, която се очаква да удари Източното крайбрежие, предизвика още предупреждения в Северна и Южна Каролина и съседните щати. Очаква се бурята да донесе обилни снеговалежи и силни ветрове, предупреди метеорологичната служба.