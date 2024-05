Нови сблъсъци между протестиращи и полиция избухнаха пред грузинския парламент. Това се случи след като беше приет закона за „чуждестранното влияние“, осъждан като репресивен акт, вдъхновен от Кремъл, съобщи „Гардиън“.



Няколко демонстранти получиха медицинска помощ, след като полицията използва сълзотворен газ срещу тълпата от няколко хиляди души, а полицейски отряди извлякоха някои хора.





The situation is now tense at the upper entrance to the Georgian parliament



Video: Formula pic.twitter.com/4qLXNuHwqe