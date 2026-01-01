Израелските военни съобщиха тази сутрин, че са засекли изстрелване на ракета от Йемен, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това е първият случай, в който ракета се изстрелва от територията на Йемен по посока Израел от началото на американско-израелската война с Иран, от което днес се навършва един месец.

Изстрелването се случи часове след като подкрепящите Иран йеменски бунтовници хуси заявиха, че са готови да се намесят в конфликта на Техеран с Израел и САЩ, ако "ексалацията" срещу Техеран и "оста на съпротивата" продължи. Хусите, чието движение официално се казва "Ансар Аллах", обаче не дадоха повече подробности под каква форма би била намесата.

Влизането на хусите в конфликта увеличава вероятността от по-широко регионално противопоставяне, особено предвид способността им да нанасят удари по цели далеч от Йемен и да блокират морските пътища около Арабския полуостров и Червено море, посочва Ройтерс. Хусите предприеха подобни действия в подкрепа на палестинската въоръжена групировка "Хамас" след началото на войната в ивицата Газа на 7 октомври 2023 г.

Съюзниците на Иран в Ливан и Ирак вече се включиха в конфликта, предизвикан от американско-израелските удари срещу Техеран на 28 февруари.