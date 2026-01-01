Отдалечен остров край Антарктида, който е бил дом на най-голямата колония пингвини в света, е загубил близо две трети от популацията си от пингвини папуа от вида chinstrap от 2011 г. насам, съобщава "Анадолска агенция".

Изследователи от Британската антарктическа служба (BAS) са установили, че броят на пингвините от този вид на остров Заводовски в Южните Сандвичеви острови е намалял с 63% между 2011 и 2025 г. Популацията е намаляла от приблизително 1,09 милиона размножаващи се екземпляра през 2011 г. до около 402 000 през 2025 г., което означава загуба на над 680 000 пингвина.

За да оценят промените в колонията, изследователите са използвали дронове, въздушни снимки, сателитни данни и устройства за проследяване, прикрепени към пингвини.

Според учените спадът е свързан с предизвикани от климатичните промени промени в Южния океан, които влияят върху наличието на антарктически крил – основният източник на храна за пингвините.

„Данните от проследяването показват, че те предпочитат да търсят храна в по-хладните води северозападно от острова, където очакват да открият антарктически крил – плячката, която съставлява основната част от храната им“, заяви Норман Ратклиф, еколог от BAS, който ръководи изследването.

Резултатите предизвикват тревога за популациите на пингвините от този вид и на останалите Южни Сандвичеви острови, които са дом на значителна част от световната популация.

Според изследователите мащабът и бързината на спада могат да дадат основание за преоценка на природозащитния статус на вида, който в момента е класифициран като „незастрашен“ от Международния съюз за опазване на природата (IUCN).