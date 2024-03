Петстотин ястия, повече от хиляда гости и многомилионен бюджет - такае отпразнувал предстоящата си сватба.

Тридневната екстравагантност на Анант Амбани и бъдещата му съпруга Радхика Мърчант събра рамо до рамои дори дъщерята на Доналд Тръмп, Иванка и нейното семейство.

Събитието завладя публиката в Индия и в чужбина, която се наслаждаваше на всеки детайл от партито в курорта на баща му Мукеш Амбани в град Джамнагар, Гуджарат.

Партито за предстоящата сватба е било толкова грандиозно, че местното летище получило временен статут на международно - летищните власти съобщиха, че близоза събитието сред които създателите на "Майкрософт" и Facebook Бил Гейтс и Марк Зукърбърг.

Гостите са имали избор от над 500 ястия, създадени от стотици готвачи от цял ​​свят. За събитието са, които да помагат на гостите да се подготвят за провеждащите се тематични партита, които са били внимателно изложени в график от девет страници.

When the sun shine, we'll shine together, told you I'll be here forever, said I'll always be a friend... Rihanna at Anant Ambani and Radhika Merchant's wedding in jamnagar, India. pic.twitter.com/iGDU6QQh8H