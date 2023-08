Над 60, избухнал в многоетажна сграда в, най-големият град в Южна Африк, предаде BBC.Говорителят на службите за спешна помощ Робърт Мулаудзи каза, чепри пожара, който лумна преди зазоряване. Според Мулаудзи броят на жертвите все още може да се увеличи.

The death toll from the fire in Marshalltown, Johannesburg, continues to increase. That number now stands at 56. #eNCA #DStv403 #SouthAfricanMorning #QuestionThinkAct pic.twitter.com/OR7E0pSKcs

В ход е операция по издирване и пожарникарите се придвижват вътре в сградата, каза МулаудзиНай-малко, каза Мулаудзи.Властите съобщиха, че пожарът е бил до голяма степен потушен, но димът все още излиза от прозорците на почернялата сграда в центъра. Навързани един за друг чаршафи и други подръчни материали също висяха от някои прозорци. Не е ясно дали хората са ги използвали, за да се опитат да избягат от огъня или са се опитвали да спасят имуществото си.

JUST IN: At least 20 people die in a 5-storey building fire in the Johannesburg CBD at Corner of Delvers, Alberts Streets. Johannesburg Emergency Services confirmed. The authorities are on scene investigating the cause of the blaze. pic.twitter.com/2YiTPu2hK6