Няколко хиляди активисти от цяла Сърбия се присъединиха към студентските протести в югозападната част на страната в неделя, като протестираха срещу това, което те описват като правителствен натиск върху държавните университети, предаде Ройтерс.

Демонстрацията, част от по-широко движение, противопоставящо се на политическата намеса във висшето образование, беше първата по рода си в Нови Пазар – град с мнозинство босненски мюсюлмани (бошняци).

Тя е сред многото протести, организирани след срутването на козирката на жп гарата миналата година в северния град Нови Сад, при което загинаха 16 души.

Студенти от Нови Пазар станаха известни в цялата страна, след като ходиха с дни, за да се присъединят към масовите протести в Нови Сад за отбелязване на първата годишнина от срутването на козирката на 1 ноември, припомня агенцията.

Сега те казват, че университетската администрация е отменила редовния студентски статут за отсъстващите поради протести и е уволнила десетки преподаватели.

"Дойдох тук, за да изразя подкрепата си към студентите от Нови Пазар", каза Момчило Зеленбаба, който пътува от град Ягодина, на 190 км северно от Нови Пазар. "Дойдох, защото 200 студенти загубиха статута си, а 30 професори загубиха работата си".

Протестиращите искат оставката на управителния съвет на университета и избора на нов ректор.

"Днес сме тук, за да изпратим послание до Сърбия, че се борим за временно ръководство и оцеляването на нашия университет", каза протестираща на име Дженана Ахметович. "Това засяга всички нас, не само Нови Пазар", допълни тя.

По време на целодневния протест участниците почетоха с минута мълчание жертвите на срутването на козирката. Те развяваха знамена, представляващи техните градове и университети, подсвиркваха и скандираха своя емблематичен лозунг: "Помпай!"

Протестното движение – водено от студенти, академици и опозиционни фигури – обвинява сръбския президент Александър Вучич и неговата популистка националистическа партия в насърчаване на корупцията, лоши обществени услуги, непотизъм и ограничения върху свободата на медиите, отбелязва Ройтерс.

Вучич и неговата партия отричат ​​обвиненията. Нови пазар е най-младият град в Сърбия в демографско отношение, като 60 процента от мюсюлманското му население е под 30-годишна възраст.

Въпреки отчетливия си етнически състав, не са регистрирани сблъсъци с православни сърби от разпадането на Югославия преди повече от три десетилетия, пише агенцията.