Експерти са определили колко стъпки са необходими, за да се „изгорят“ калории от празнични храни и напитки, включително алкохол. Тези данни са получени от индекс, публикуван от WeWard, приложение за ходене, според „Дейли мейл“.

Изследователите са анализирали калориите в порциите празнични храни и напитки, след което са ги превърнали в брой стъпки и време за ходене на възрастен с умерено темпо.

Колко стъпки изискват напитките?

Оказва се, че най-лесният начин за „изгаряне“ на калории е от шампанско. Една чаша съдържа около 90 калории, което изисква за „изгаряне“ само 1692 стъпки – едва 17 минути ходене. Виното и сайдерът се наредиха на второ място, като и двете съдържат 120 калории, чието „изгаряне“ изисква 2256 стъпки или около 23 минути.

Коктейлът „Мимоза“ (шампанско и охладен цитрусов сок, обикновено портокалов) се нареди на трето място със 140 калории, 2632 стъпки или 26 минути ходене.

„Ликьорът и бирата оглавиха списъка, изискващи съответно 3948 и 3910 стъпки – и двете около 39 минути ходене“, пише изданието. Като цяло анализаторите установиха, че нито една от празничните напитки не изисква повече от 40 минути ходене.

Колко стъпки изискват ястията?

Печената пуйка се оказа най-лесна за „изгаряне“: стандартна порция съдържа 142 калории. Това би изисквало 2858 стъпки или 29 минути ходене. Пържените картофи се наредиха на второ място, съдържащи около 190 калории и изискващи 3572 стъпки – около 36 минути ходене. Месата се оказаха най-трудно „изгарящата“ калории храна. Една порция съдържа около 356 калории и би изисквала 6693 стъпки или около 67 минути, за да се изгори. Изследователите обаче отбелязаха, че тази оценка се основава на фиксирана порция, което означава, че по-големите порции биха изисквали повече ходене.

Ползите от ходенето

Здравните експерти отдавна съветват, че увеличаването на дневния брой стъпки ще подобри здравето на сърцето, ще помогне за отслабване и ще подобри психическото благополучие, като 10 000 стъпки на ден често се посочват като популярна цел. Изследванията обаче показват, че дори по-малко стъпки могат да осигурят значителни ползи. По-специално, учените са установили, че включването на 15-минутна разходка в ежедневието ви може значително да намали риска от сърдечно-съдови заболявания и преждевременна смърт.