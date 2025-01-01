Името им говори само за тях - боси обувки (barefoot shoes). Босите обувки са създадени така, че да наподобяват максимално усещането за ходене бос, като позволяват на стъпалото да се движи по естествен начин.

Концепцията за босото ходене и обувките, които имитират естественото стъпване, се корени в античността. Исторически хората са ходели почти винаги боси.

Босите обувки се създават в отговор на увеличаващите се проблеми с мускулно-скелетни травми и хронични болки при носене на конвенционални обувки с високи токове или твърди подметки.

iStock

Отличават се от конвенционалните обувки с няколко неща:

Подметката е идеално равна и възможно най-тънка, а петата е на същата височина като стъпалото без никакво повдигане и без наклон. Още по-важното е, че са много гъвкави и позволяват на краката да се движат неограничено. Нервните окончания в стъпалото изпращат сигнали към мозъка и той разбира къде и как да разпределя теглото на тялото при всяка стъпка.

Много често босите обувки се показват навити на охлювче, за да покажат колко са меки и гъвкави за разлика от останалите обувки, които имат много твърда подметка и не могат да се огънат.

За изработката им се залага на естерствени или рециклирани материали - кожа, набук, вълна, памук, лен, които са меки, дишащи и гъвкави, за да са максимално комфортни, топли и приятни. Без твърди части, които да притискат краката, за да има свободно движение. Често са ръчно направени, което гарантира, че ще са идеални за формата на крака.

iStock

Друга отличителна черта е широкото пространство при пръстите. Целта е да има пространство и да не се смачкват пръстите. Колкото повече пространство имат пръстите на краката, толкова по-добро е общото разпределение на телесното тегло и стойката. Ролята на палеца на крака е много важна, тъй като поддържа цялото тяло.

Босите обувки са леки, за да не натоварват мускулите, а движението на глезена и стъпалото да е естествено.

Препоръчва се да се носят с аванс от 8 до 12 мм. Крачетата растат бързо, особено при децата, и в обувката трябва да има място за това. Авансът е необходим и за да може обувката да позволява естественото разпръскване на пръстите при стъпване, което е важно за баланса и развитието.

Какви са ползите от носенето на боси обувки

Подобряват стойката – тъй като кракът работи естествено, намалява се напрежението в коленете и гърба.

Укрепват мускулите на стъпалото – без изкуствени подпори мускулите се развиват по-добре.

Подобряват баланс и координация – благодарение на естественото усещане за земята.

Намаляват риск от травми – правилното разпределение на тежестта намалява напрежението върху ставите.

Защо босите обувки набират популярност

Нарастващият интерес към босите обувки е част от по-широка тенденция към по-естествен и осъзнат начин на живот. Хората все повече търсят устойчиви продукти, щадящи здравето и околната среда. Освен това нараства информираността за връзката между обувките, стойката и общото физическо състояние. Подходящи са за всякакви възрасти - от прохождащи деца до възрастни хора. Не са подходящи за хора с определени ортопедични проблеми или напреднали деформации, които трябва да избират обувките си след консултация със специалист.

Как се преминава към боси обувки

Преминаването към боси обувки трябва да се прави плавно, тъй като мускулите и сухожилията се нуждаят от време да се адаптират към новото натоварване. Има различни видове боси обувки и изборът на правилните се прави след като се измери дължината и ширината на крака, защото има както модели за по-тесен крак, така и за нормален и широк крак.

Важно е да се отбележи, че босите обувки не осигуряват значителна защита от остри предмети или екстремни температури.