Ново мащабно проучване показва, че определени личностни черти могат значително да увеличат или намалят риска от преждевременна смърт, съобщава „Нюзуик“.

Учени от университета в Лимерик в Ирландия са демонстрирали, че черти като тревожност, висока самодисциплина и общителност могат значително да повлияят на продължителността на живота на човек. Според изследователите тези черти са също толкова важни за прогнозиране на риска от смърт, колкото и ключови фактори като доходи, образование и други показатели за социален статус.

Изследователите са анализирали информация, събрана в продължение на десетилетие от близо 570 000 души на четири континента. Както отбелязва изданието, това проучване е едно от най-големите и подробни проучвания, изследващи връзката между личността и продължителността на живота.

Едно от най-ясните открития е значението на невротизма – черта, характеризираща се с тревожност и емоционален стрес. Възрастните с високи нива на невротизъм са значително по-склонни да умрат по-рано от тези с по-ниски нива. Изследователите са установили, че всяко увеличение с една точка на невротизма е свързано с 3% по-висок риск от смърт във всеки един момент. Тази връзка е особено силна сред по-младите хора, което предполага, че продължителният стрес и трудностите при управлението на емоциите могат да изтощят тялото и да навредят на здравето с течение на времето.

Дисциплината и общителността намаляват риска от ранна смърт.

Междувременно, хората, които са постигнали по-високи резултати по качествата организираност, дисциплина и решителност, са значително по-малко склонни да умрат преждевременно. Статията установява, че всяко увеличение с една точка на съвестността е свързано с 10% по-нисък риск от смъртност, най-силният защитен ефект, наблюдаван в проучването.

Високата общителност е свързана и с дълголетието.

За всяко увеличение с една точка на съвестността рискът от ранна смърт е намален с 3%, особено в страни като САЩ и Австралия.

Не всички черти са еднакво важни. Проучването установява малка или никаква последователна връзка между риска от ранна смърт и любопитството, креативността и отзивчивостта, което означава, че не всички черти влияят върху здравето и смъртността. „Проучването изследва как тези с по-високи нива на невротизъм в общата популация може да имат по-висок риск от смърт от тези с по-ниски нива на невротизъм.

Важно е обаче да се отбележи, че рискът от смърт е относителен, а не абсолютен“, отбеляза Мар Макгийън, доцент по психология в Университета в Лимерик. Психологът Парис О'Суйлеабхаин смята, че откритията на проучването биха могли да променят начина, по който учените и политиците мислят за здравните рискове. „Личността е критичен фактор за здравето и дълголетието.“ „Важно е да се подчертае, че тези ефекти са подобни по размер на въздействието на често използвани фактори на общественото здраве, като например социално-икономическия статус“, каза той.

О'Суйлеабхаин нарече работата „новаторска“ и каза, че тя ще стимулира бъдещи изследвания за това как психологическите черти влияят на биологичните процеси и поведението, свързано със здравето. Тази информация може да бъде полезна за повишаване на осведомеността относно избора на поведение, свързано със здравето, и механизмите за справяне, които могат да допринесат за здравни резултати и по-дълъг или по-кратък живот“, добави Макгийън.