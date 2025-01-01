Коледни трапези по света

В последните години на нашатавсе по-често присъства един традиционен за Германия сладкиш - коледният щолен. Неговата история е изпълнена с любопитни факти.Щолен за първи път бил произведен, като коледен сладкиш, презСпоред легендата формата му изобразява, повит в пелени.В началото той се приготвял само от брашно, мая и вода, заради коледните пости. Така обаче нямал много вкус. Затова управниците на Саксония се обърнали официално към папата, за да позволи използването на масло вместо заместител.Петима папи трябвало да се сменят на престола, докато най-сетне през 1490 папа Инокентий VIII позволил щоленът да се приготвя с масло. Това разрешение е известно като, електор на Саксония, поръчал на пекарите 1,7- тонен щолен, с който да нахрани всички граждани. Специално за това построили огромна фурна, а в последствие бил изкован и огромен нож, за да се разреже. Голямата пещ, в която бил опечен, била нагрявана 8 дни.

iStock/Getty Images

Днес коледният щолен съдържа нарязани на ситно сушени или захаросани плодове, ядки, ароматни подправки и е покрит отгоре с кристална или пудра захар или с глазура от разбити белтъци и захар.От 1994 година насам в Дрезден се провежда, на който се изяжда по един огромен коледен щолен на площада.