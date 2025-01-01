В последните години на нашата коледна трапеза все по-често присъства един традиционен за Германия сладкиш - коледният щолен. Неговата история е изпълнена с любопитни факти. Ето някои от тях:
Щолен за първи път бил произведен, като коледен сладкиш, през 1427 година в Саксонския кралски двор.
Според легендата формата му изобразява новородения Исус Христос, повит в пелени.
Коледни трапези по света
В началото той се приготвял само от брашно, мая и вода, заради коледните пости. Така обаче нямал много вкус. Затова управниците на Саксония се обърнали официално към папата, за да позволи използването на масло вместо заместител.
Петима папи трябвало да се сменят на престола, докато най-сетне през 1490 папа Инокентий VIII позволил щоленът да се приготвя с масло. Това разрешение е известно като „Масления декрет“.
През 1730 година Август II Силният, електор на Саксония, поръчал на пекарите 1,7- тонен щолен, с който да нахрани всички граждани. Специално за това построили огромна фурна, а в последствие бил изкован и огромен нож, за да се разреже. Голямата пещ, в която бил опечен, била нагрявана 8 дни.Днес коледният щолен съдържа нарязани на ситно сушени или захаросани плодове, ядки, ароматни подправки и е покрит отгоре с кристална или пудра захар или с глазура от разбити белтъци и захар.
От 1994 година насам в Дрезден се провежда прочутия “Щоленфест”, на който се изяжда по един огромен коледен щолен на площада.
iStock/Getty Images
