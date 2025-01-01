Над 3,2 милиона американски пътници са засегнати от закъснения и отменени полети в резултат на проблеми с персонала на ръководството на въздушното движение след спирането на работата на правителството на САЩ на 1 октомври, предаде Ройтерс, позовавайки се на авиационна браншова организация.

"Авиокомпании за Америка", която включва "Американ Еърлайнс", "Юнайтед Еърлайнс", "Саутуест Еърлайнс", "Делта Еър Лайнс", "Джетблу Еъруейс" и други големи превозвачи, заяви, че 16% от закъсненията през октомври са били причинени от проблеми с персонала в сравнение с 5% преди спирането на работата на правителството.

Над 300 000 пътници бяха засегнати само в петък – най-лошия ден от спирането на работата на правителството, добави организация.