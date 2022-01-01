Във връзка със силно влошената обстановка в Украйна и осигурените зелени коридори за напускане на гражданското население на страната от Министерството на външните работи призовават абсолютно всички български граждани и членове на техните семейства да използват осигурените евакуационни влакове от жп гарите на територията на Украйна. Това съобщават от ведомството.



Актуално разписание за 22 март в оригинален текст:



Публікуємо графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 22 березня

Харків:

7:50 - №905/906 Харків - Хелм;

11:30 - №229/230 Харків - Ужгород;

15:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.

Дніпро:

20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

Краматорськ:

13:00 - №275/274 Краматорськ - Львів;

16:00 - №277/276 Краматорськ - Львів.

Кривий Ріг:

11:30 - №210/209 Кривий Ріг - Львів.



Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13 та з Києва (ст. Дарниця) до Львова о 8:00.

У зв’язку з введенням посиленої комендантської години в Києві з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня посадка в поїзди, що відправляються з Києва, можлива тільки для тих пасажирів, які прибули до вокзалу заздалегідь, до початку комендантської години.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.

Актуалното разписание може да се види на уебсайта https://uz-vezemo.com.

Сигнали и молби за съдействие на български граждани се приемат денонощно на дежурните телефони на дирекция "Ситуационен център": +35929482404; +35929713856; +35929482552; +35929482085; +35929483051; +35929483052 или на имейл: crisis@mfa.bg.



22 марта с Одесского железнодорожного вокзала отправятся следующие поезда:



14:15 – №25/26 Одесса-Главная - Рахов;

18:13 – 78/77 Одесса-Главная – Ковель;

18:22 – №38/36-35/37 Одесса-Главная - Пшемысль;

20:49 - 136/135 Одесса-Главная – Черновцы;

21:31 – №12/11 Одесса-Главная – Львов;

21:56 – 53/54 Одесса-Главная – Днепр;

21:56 – 563/564 Одесса-Главная – Кривой Рог;

22:03 – №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс;

22:25 – №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс;

22:32 – №238/237 Одесса-Главная – Ужгород (эвакуационный).

Также в пригороде Одессы будут курсировать пригородные поезда:

Одесса - Известняк - Одесса;

Одесса – Балта – Одесса;

Одесса – Раздельная – Одесса;

Одесса - Мигаево;

Одесса – Колосовка – Одесса.



Для эвакуации из города Мариуполь Донецкой области в Запорожье 22 марта будут работать три маршрута.



Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге, сообщает Укринформ.



"Сегодня мы сосредоточенно работаем над эвакуацией мариупольцев. Для эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье сегодня будет работать 3 маршрута”, - рассказала Верещук.По ее словам, это маршрут Бердянск – Запорожье, место сборов: спорткомплекс по ул. Мелитопольское шоссе, 27; Мангушская громада – Запорожье, место сборов: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат «Смена»; Никольское – Запорожье, место сбора: школа №2, ул. Парковая, 23.

Верещук отметила, что автобусы будут поданы в места сбора с 9.00 до 10.00 часов утра.



“Мы понимаем, что мест всем не хватит, поэтому просим проходить в автобусы организованно, согласно инструкциям наших представителей на местах. Мы точно никого не оставим и будем продолжать эвакуацию ежедневно по тому же алгоритму, пока не вывезем всех”, - подчеркнула министр.

Также она сообщила, что сейчас уже отправились из Запорожья по маршруту в Мариуполь 21 автобус и грузовик с гуманитарной помощью.

Кроме того, по ее словам, решается вопрос для доставки дополнительного объема горючего в Бердянск, чтобы продолжить бесплатно заправлять машины мариупольцев.

Верещук напомнила, что в Бердянске продолжают работать штабы, где мариупольцам предоставляется вся необходимая помощь.



Вице-премьер озвучила постоянные номера штабов для помощи мариупольцам в городе Бердянск: 3-62-76 и 3-52-52, а также мобильные: 097 551 59 17, 050 439 75 29.

В городе Запорожье постоянные номера штабов для помощи мариупольцам: (095) 220-41-11, (067) 220-41-12 и-0800-503-508.

Как сообщалось, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале вторжения в Украину. Российские войска обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.



От 23 март Ukrzaliznytsia възобновява движението на крайградските влакове Одеса-Майн - Каролино-Бугаз - Одеса-Майн.

Влаковете ще се движат по следния график:



Влак №6342:

Отклонение от чл. Каролино-Бугаз в 6.04 ч., пристигане на гарата. Одеса-Главна в 7.53.

Влак №6304:

Отклонение от чл. Одеса-Главна в 8.44, пристигане на гарата. Каролино-Бугаз в 10.43ч.

Влак №6343:

Отклонение от чл. Каролино-Бугаз в 10.51 ч., пристигане на гарата. Одеса-Главна в 12.37 ч.

Влак №6310:

Отклонение от чл. Одеса-Главна в 17.43 ч., пристигане на гарата. Каролино-Бугаз в 20.04.

Влаковете няма да се движат по участъка Б. Днестровский - Каролино-Бугаз и Каролино-Бугаз - Б. Днестровски.