Мощни бури са обхванали по-голямата част от Западна Турция през изминалата нощ, като в окръзите Истанбул и Маниса се съобщава за отнесени покривни конструкции, паднали дървета и съборени бетонни огради, предава ТРТ Хабер.

По информация на медията в истанбулския район Бейликдюзю силни ветрове са предизвикали откъсването на елементи от покрива на сграда, вследствие на което са повредени пет автомобила. В същия район се съобщава и за съборена фасада на жилищна сграда. В същото време в район Есенюрт поривите на вятъра са преобърнали мотори и са предизвикали затруднения в придвижването.

Подобна е ситуацията и в южния турски окръг Маниса, където по информация на ТРТ Хабер вследствие на силните ветрове са отнесени покривите на множество сгради, както и горната част на едно минаре. В същото време заради паднали дървета временно е било прекъснато движението по скоростния път Маниса – Акхисар, а в самия град Маниса дърво е паднало на трамвайни релси и за кратко е прекъснало движението по централния булевард „Февзипаша“.

За днешния ден Турската държавна метеорологична служба е издала предупреждение за опасни ветрове и бури в общо 16 окръга, сред които Измир, Анкара, Кония, Маниса, Балъкесир, Айдън, Денизли и др.