Член на екипажa на нидерландски товарен кораб, който миналата седмица беше нападнат от йеменските бунтовници хути в Аденския залив, е починал от раните си, съобщи днес базираната в Нидерландия компания "Сплитхоф", цитирана от Ройтерс.

Компанията не е публикувала допълнителни данни за загиналия член на корабния екипаж, но неин говорител е съобщил пред нидерландска медия, че починалият е имал филипинско гражданство.

Друг член на екипажа остава под медицинско наблюдение в Джибути, като компанията "Сплитхоф" заяви, че състоянието му е стабилно и се очаква да се прибере у дома по-късно тази седмица.

Плавателният съд "Минерваграхт" се е намирал в международни води в Аденския залив, когато е бил ударен от взривен предмет, който е причинил съществени щети и е предизвикал пожар на кораба. За спасението на екипажа е бил използван хеликоптер, който е евакуирал 19-те му членове, които имат руско, украинско, филипинско и шриланкско гражданство.

Йеменската групировка на хутите пое отговорност за атаката. От 2023 г. насам групировката, която е свързана с Иран, е извършила редица нападения срещу кораби в Червено море, като се насочва към плавателни съдове, които според нея са свързани с Израел. Хусите заявяват, че действат в знак на солидарност с палестинците заради войната на Израел в ивицата Газа, напомня Ройтерс.