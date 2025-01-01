Хиляди банани бяха изхвърлени на брега в английското графство Съсекс, след като паднаха в Ламанша от товарен кораб, блокирайки корабните пътища край пристанището на Саутхемптън, съобщиха "Таймс" и Би Би Си.
Осемнадесет стоманени контейнера с банани и авокадо са паднали в морето от кораба "Балтийски клипер" по време на буря край остров Уайт в събота вечер, съобщи Агенцията за морска брегова охрана. Падналият товар е причинил засядането на британски круизен кораб в пристанището на Саутхемптън, пише БНР.
Shipping containers full of bananas wash up on Selsey beach in West Sussex. Shot for @PA pic.twitter.com/S7bo7zw4lz— Jamie Lashmar (@jamie_lashmar) December 7, 2025
Пътниците на борда на "Йона" тъкмо са се отправяли на 14-дневно пътуване до Испания, Португалия и Канарските острови, когато са били информирани, че отплаването им ще бъде забавено.
Агенцията потвърди, че никой от членовете на екипажа на товарния кораб не е пострадал. Два от контейнерите са били изхвърлени на брега в неделя, като на място са пристигнали полицейски, пожарни и спасителни екипи. Местни жители, включително деца, по-късно са били заснети на мястотона инцидента, да помагат за събирането на плодовете.
От Агенцията заявиха, че местните жители са били предупредени, че е нeзаконно да вземат каквото и да е от изхвърленото на брега. Тези, които не декларират взети неща в рамките на 28 дни, нарушават закона и срещу тях може да бъдат предприети допълнителни действия.
Служител на пристанището в Портсмут заяви за Би Би Си, че "Балтийски клипер" е хладилен кораб, специализиран в превоза на меки плодове, и е "редовен посетител" на района. Той коментира, че при подобен тип инциденти не е проблем, ако има потънали контейнери, но тези, които са останали на повърхността представляват реална опасност.