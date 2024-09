Mohamed Al Fayed has been exposed by young female former employees alleging he was a rapist. He was a despicable man in many, many ways. Another wealthy person who thought he could do exactly as he liked. Moved in royal circles....what a surprise. Abolish the monarchy, period. pic.twitter.com/t2oWUx9C9m — Mac (@Admiral_JKirk) September 19, 2024

Harrods tycoon Mohamed Al Fayed accused of rape: Five ex-employees say late billionaire sexually assaulted them and 'covered up allegations' https://t.co/YyPJQevZw1 pic.twitter.com/3HckIELDsS — Daily Mail US (@DailyMail) September 19, 2024

This was so painful to listen to but @Emmabarnett was incredibly sensitive to Gemma's account of her awful experience at the hands of Mohamed Al Fayed. https://t.co/pL9hvCAT5n — Hazel Chowcat (@HazelChowcat) September 19, 2024

Mohamed Al Fayed, late Harrods boss, accused by multiple female staff of rape and sexual assault - BBC hears from alleged victimshttps://t.co/R6dYvKb9wo — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 19, 2024

Няколко бивши служителки на "Хародс" обвиниха в изнасилване и сексуален тормоз бившия собственик на луксозната верига - египетския милиардерВВС изслуша свидетелски показания на повече откоито казват, че милиардерът, който почина миналата година на 94 години, ги е насилвал сексуално - включително и ги е изнасилвал.Документалният филм и подкастът -- събраха доказателства, че докато Файед е бил собственик, Harrods не само не успя да се намеси, ноза прикриването на обвиненията и злоупотребата с властта.Настоящите собственици на Harrods казаха, че саот обвиненията и магазинът се извини на жертвите.“Паяжината от корупция и малтретиране в тази компания беше, казва адвокатът Брус Дръмонд от правен екип, представляващ редица от жертвите.“Направих го ясно, че не исках това да се случи. Не съм давала съгласие. Просто исках всичко да свърши", казва една от жените, която казва, че Файед я е изнасилил в апартамента си на Парк Лейн.Друга жена сподели, че е била тийнейджърка, когато я е изнасилил на адреса в Мейфеър.“Мохамед Ал Файед беше, спомня си тя, добавяйки, че целият персонал в Harrods са били неговите ” играчки“.“Всички бяхме толкова уплашени. Той активно култивираше страха. Ако той каже, че служителите да скочат, те питаха колко високо.”Файед беше изправен пред обвинения за сексуално насилие, докато беше жив, но тези твърдения бледнеят сравнено със сегащните. ВВС смята, че много повече жени може да са били нападнати.Предприемаческата кариера на Файед започва по улиците на Александрия, Египет, където той продава газирани напитки на минувачите. Но именно бракът му със сестрата на милионер саудитски търговец на оръжие му помогна да изгради нови връзки и да изгради бизнес империя.Той се премества в Обединеното кралство през 1974 г. и вече е известна обществена фигура, когато поема Harrods през 1985 г. През 1990-те и 2000-те години той редовно се появява като гост в най-гледаното телевизионно чат и развлекателни предавания.Междувременно Файед - чийто синпринцесата на Уелс, през 1997 г. - стана известен на ново поколение чрез двата най-нови сериала на Netflix The Crown.Но жените, които говореха пред ВВС, споделиха, че представянето му като приятен и общителен е далеч от истината.“Той беше зъл", казва една от жените, София, която работи като негов личен асистент от 1988 до 1991 г. Казва, че неведнъж се е опитвал да я изнасили.Нападенията са били извършени в офиси на Harrods’, в апартамента на Файед в Лондон или при пътувания в чужбина - често в Париж в хотел Ritz, който той също притежава, или в близкия му имот във Вила Уиндзор.В Harrods други бивши служители казаха, че е било ясно какво се случва.Рейчъл (не е истинското й име) е работила като личен асистент в Хародс през 1990-те.Една вечер след работа тя казва, че е била извикана в луксозния му апартамент, в голям блок на Парк Лейн с изглед към Хайд Парк в Лондон. Сградата е била защитена от охранителен персонал.Рейчъл казва, че Файед я е помолил да седне на леглото му.“Спомням си, че усетих тялото му върху мен, тежестта му. Само като го чуя да издава тези звуци. И... просто отивам някъде другаде в главата си", каза Рейчъл пред ВВС.“Той ме изнасили.”ВВС е разговаряла с 13 жени, които казват, че Файед ги е насилвал сексуално на Парк Лейн 60. Четири от тях, включително Рейчъл, казват, че са били изнасилени.София, която казва, че е била сексуално насилвана, описа цялата ситуация като неизбежен кошмар.Нямах семейство, при което да се върна, трябваше да плащам наем", казва тя. “Знаех, че трябва да премина през това и не исках. Беше ужасно и главата ми беше разбъркана.”Джема, която е работила като един от личните асистенти на Файед между 2007-09 г., казва, че поведението му е станалоТя казва, че кулминацията е била изнасилването й във Вила Уиндзор в парижкия Булонски лес - бивш дом на крал Едуард VIII и съпругата му Уолис Симпсън след абдикацията.Джема казва, че се е събудила стресната в спалнята си. Файед е бил там.Тя казва, че след като Файед я изнасилил, тя се разплакала, а той й казал да се измие с Детол.“Очевидно той искаше да изтрия всяка следа от това, че е бил близо до мен" , обяснява тя.Осем други жени също казаха, че са били сексуално насилвани от Файед в имотите му в Париж. Пет жени описаха нападенията като опит за изнасилване.Насилието “дори не беше тайна”, спомня си Тони Лийминг, мениджър на отдел Harrods от 1994 до 2004 г. , който казва, че не е знаел за по-сериозни обвинения в нападение или изнасилване.„И мисля, че всички знаеха. Всеки, който казва, че не е (знаел), лъже".Показанията на Лийминг са подкрепени от бивши членове на екипа по сигурността на Файед.“Бяхме наясно, че той има”, казва Иймън Койл, който се присъединява към Harrods през 1979 г. , след което става заместник-директор по сигурността от 1989-95 г.Много от жените казаха, че когато са започнали да работят директно за Файед, са били подложени на медицински прегледи - включителноТова беше представено като екстра на работата, казаха жените пред ВВС, но мнозина дори не видяха собствените си резултати - въпреки че бяха изпратени до Файед.Всички жени, с които ВВС разговаря, описаха, че са се чувствали уплашени на работа.Сара (не е истинското й име), обясни: “Определено имаше култура на страх в целия магазин.”Други казаха, че вярват, че телефоните в Хародс са били подслушвани - и че жените са се страхували да не говорят помежду си за малтретирането на Файед, страхувайки се, че са заснети от скрити камери.Бившият заместник-директор по сигурността Иймън Койл потвърди това - обяснявайки как част от работата му е била да слушаКамери също са били инсталирани в целия магазин, каза той, включително в изпълнителните апартаменти.Harrods каза пред BBC в изявление, че това са били действия на индивид “,”, което осъди най-категорично.В него се казваше: “Днешният Harrods е много различна организация от тази, притежавана и контролирана от, тя се стреми да постави благосъстоянието на нашите служители в центъра на всичко, което правим.”