Германският канцлер Фридрих Мерц изключи придобиването на ядрени оръжия от Германия на фона на дебата за европейска ядрена възпираща сила, информира ДПА.

"Не искам Германия да мисли за придобиването на собствено независимо ядрено въоръжение", заяви Мерц в епизод на политическия подкаст "Смяна на властта", който ще бъде излъчен днес.

Канцлерът посочи съществуващите договори, в които Германия се ангажира да се въздържа от придобиване на ядрени оръжия, включително Споразумението "Две плюс четири", което проправи пътя за обединението на Германия през 1990 г., и Договора за неразпространение на ядрени оръжия.

Въпреки това Мерц заяви, че може да си представи да предостави германски военни самолети за евентуално разполагане на френски или британски ядрени оръжия.

Германски изтребители "Торнадо" вече са разположени във военновъздушната база Бухел в Западна Германия за потенциално разполагане на американски ядрени оръжия. "Теоретично би било възможно това да се приложи и за британски и френски ядрени оръжия", заяви Мерц.

На конференцията по сигурността в Мюнхен миналата седмица канцлерът заяви, че води преговори с френския президент Еманюел Макрон за съвместна европейска рамка за възпиране.

Макрон предложи такива дискусии на Германия и други партньори от ЕС през 2020 г. по време на първия мандат на американския президент Доналд Тръмп. Неговото предложение получи малка подкрепа от тогавашния канцлер Ангела Меркел и нейния приемник Олаф Шолц, преди Мерц да приеме предложението.

Ядреното възпиране на НАТО в момента се основава предимно на ядрените оръжия на САЩ, от които около 100 остават разположени в Европа, включително и в Бухел.