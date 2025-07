Малък самолет се разби на летище "Саутенд" край Лондон, предаде Ройтерс, като се позова на местната полиция.

Тя е била уведомена за инцидента малко преди 16:00 ч. местно време.

Beech B200 Super King Air passenger plane crashes at London Southend Airport in Essex at around 4pm on Sunday afternoon.



It was headed to the Netherlands. The jet can carry 13 passengers and two crew.



Ambulance crews and Essex Police are at the scene.https://t.co/jX1cYYBfKn