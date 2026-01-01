Френският президент Еманюел Макрон свика тази сутрин извънредно заседание на Съвета по отбрана, за да обсъди заявеното от американския президент Доналд Тръмп намерение да придобие Гренландия, както и насилственото потушаване на националните протести в Иран, предаде Ройтерс.

В среднощно съобщение в социалната мрежа „Екс“ Макрон заяви, че първата група френски военни вече се е отправила към Гренландия, за да участва в ученията, организирани от Дания и автономната арктическа територия.

Представител на френските власти потвърди, че кризисната среща е била планирана да започне в 8 ч. местно време ( 9 ч. българско).

Съюзнически държави, сред които Германия, Норвегия и Швеция, започнаха да изпращат войски в Гренландия в демонстрация на подкрепа за Копенхаген и Нук.

Разполагането на войски след срещата между американски, датски и гренландски представители показва, че все още има фундаментални, ако не непреодолими, разлики между това как Вашингтон, Копенхаген и Нук виждат бъдещето на острова.

„По искане на Дания реших, че Франция ще участва в съвместни учения, организирани от Дания в Гренландия“, написа Макрон в „Екс“. „Първите френски части вече са на път. Други ще ги последват“, добави той.

Разположените в Германия военни са алпийски части, каза пред „Франс Енфо“ френският посланик по въпросите на полюсите Оливие Поавр д‘Арвор.

Първата група наброява около 15 души и помага за подготовката на учението, наречено „Операция Арктическа издръжливост“, отбеляза той.

Макрон трябва да произнесе новогодишно слово пред въоръжените сили по-късно днес.