Ловец съобщи, че е видял животно, което според него е голяма котка, в горска местност в Западна Германия, предаде ДПА.

Mъжът твърди, че вчера вечерта е забелязал и снимал животното в гората близо до малкото градче Алтенар, в провинция Райнланд-Пфалц. Въпреки направените от него снимки видът на животното не може да бъде определен категорично, отбелязват местни медии.

Властите в Алтенар заявиха, че работят по случая. На място е извикан експерт, който да идентифицира животното по отпечатъците от лапите му.

"Ние приемаме твърденията на ловеца сериозно и ще бъдем прозрачни, информирайки обществеността. Няма причина за паника", каза кметът на Алтенар и призова посетителите на гората да бъдат особено бдителни.

Местните власти препоръчват хората, които посещават гората, да не се отклоняват от пътеките и да държат кучетата си на каишка. "Ако забележите животното, при никакви обстоятелства не го доближавайте и не се спирайте, за да го снимате", гласи съобщението на общината.