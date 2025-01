В продължение на много години Матю Пери е живял в това имение в Лос Анджелис. Сега, засегнат от пожарите в региона, бившият дом на звездата от „Приятели“ е напълно унищожен.

Опустошителните пожари в Лос Анджелис не пощадиха и дома на актьора, който почина през 2023 г. В района на Пасифик Палисейдс - който е силно засегнат от пожарите в региона - вилата, в която Матю Пери е живял и издъхнал, е напълно унищожена от пламъците, както твърди „Дейли мейл“.

Въпреки че е продадена преди 3 месеца на строителен предприемач за 8,55 млн. долара, вилата е била дом на звездата от „Приятели“ в продължение на много години. Със своите 4 спални, 5 бани, плувен басейн и джакузи, имението беше едно от бижутата в Пасифик Палисейдс, обожаван от холивудските знаменитости.

New post on https://t.co/Xl1Vsv8hRy: EXCLUSIVE: House Where Matthew Perry Died Is Engulfed in Deadly Pacific Palisades Fire—Months After It Was Bought for $8.6 Million https://t.co/pn9O31mFUs pic.twitter.com/Xe76sj1zyB