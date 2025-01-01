Световната боксова асоциация освободи Кубрат Пулев от задължението да защитава пояса си на регулярен световен шампион в тежка категория срещу американеца Майкъл Хънтър. Вместо това българинът ще трябва да излезе на ринга срещу британеца Моузес Итаума, ако иска да запази отличието си.

С решение от 14 октомври (вторник), публикувано от журналиста Дан Рафаел, Световната боксова асоциация (WBA) приема, че мач между 44-годишния Пулев и 37-годишния Хънтър няма да има, след като техните щабове не са постигнали споразумение за насрочване на срещата. От WBA отчитат, че Хънтър има друго желание за развитие на кариерата си и вече не е в позиция да бъде претендент за пояса, който Пулев спечели в края на миналата година с победа над германеца Махмуд Чар.

По тази причина от WBA определиха нов съперник на българина. Това е роденият в Словакия британски боксьор Моузес Итаума. 20-годишният Итаума има 13 мача на професионалния ринг, като е спечелил всички 13. В 11 от тях той постига победа с нокаут, като във всички съкрушителният удар идва в първия или във втория рунд.

Пулев и Итаума имат срок до 14 ноември тази година, за да се договорят за провеждането на мача. В противен случай организирането на срещата ще бъде пуснато на търг.

Очакванията бяха следващият мач на Итаума да бъде на 13 декември в Манчестър срещу противник, който все още не е обявен, но по всяка вероятност решението на WBA ще внесе промяна в плановете на британеца.

Кубрат Пулев има 35 мача на професионалния ринг, в които е постигнал 32 победи, 14 с нокаут, и е допуснал три поражения.