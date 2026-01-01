Председателят на Европейския съвет Антониу Коща призова Европейският съюз да инвестира по-дълбоко във възобновяеми източници или ядрена енергия, като заяви, че това е най-сигурният начин блокът да избегне енергийни шокове в един все по-непредсказуем свят.

„Единственото структурно решение за Европа е да развие собствените си източници за производство на енергия. Възобновяеми източници, ядрена енергия - няма значение. Трябва да произвеждаме собствена енергия. В противен случай винаги ще сме изложени на риск от прекъсвания“, заяви Коща на форума в Делфи. „Това е въпрос на собствената ни сигурност и трябва да бъде един от основните приоритети“, добави той.

Коща подчерта също, че ЕС трябва да инвестира повече в енергийните мрежи, като ги модернизира, както и да търси по-ефективни начини за използване на енергията. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, който участва в дискусионен панел с Коща, заяви, че макар Гърция все още да няма такава възможност, производството на ядрена енергия трябва да бъде ключов елемент от енергийния микс на Европа.

„Трябва да се съсредоточим върху индустриите, в които можем наистина да създадем стратегическа автономия чрез собствени ресурси и това включва ядрената енергия. Трябва да бъдем безкомпромисно прагматични. И трябва да разберем, че ядрената енергия ще бъде част от решението“, заяви Мицотакис. Той също така призова ЕС да изготви „план Б“, ако кризата в Персийския залив продължи, като предупреди, че нито една държава няма да може самостоятелно да се справи с потенциален рязък скок на цените на енергията, недостиг на торове и повишаване на инфлацията.

Коща подчерта необходимостта международното право да бъде спазвано, като заяви, че алтернативата е хаос. Той добави, че Иран „никога, никога“ не трябва да придобива ядрено оръжие, че ракетната му програма трябва да бъде контролирана и че свободата на корабоплаването в Ормузкия проток трябва да бъде гарантирана. Европейският лидер също избягваше открита критика към САЩ, като заяви, че за Европа остава приоритет поддържането на „добри отношения“ с Вашингтон.

„Понякога не сме съгласни. Сега нямаме напълно еднаква визия за важността на мултилатералната система. Нямаме и еднаква визия за важността на международното право. Уважаваме стила на Съединените щати. Но основната ни цел е деескалация, избягване на напрежение, да не реагираме на всичко. И да запазим спокойствие и да продължим напред“, допълни Коща.