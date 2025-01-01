Високопоставена комисия във Ватикана гласува против допускането на жени да служат като дякони, поддържайки практиката за изцяло мъжко духовенство, предаде Ройтерс, позовавайки се на доклад, представен пред папа Лъв Четиринадесети и публикуван по-рано днес.

Комисията, която гласува "против" със 7-1 гласа, заяви, че историческите проучвания и теологичните изследвания "изключват възможността" към този момент жените да служат като дякони, но препоръчва по-нататъшно проучване на въпроса.

В доклада се посочва, че оценката на комисията е категорична, но "към днешна дата не позволява да се формулира окончателно становище".

Покойният папа Франциск учреди две комисии, които да проучат възможността жени да служат като дякони в Римокатолическата църква, които подобно на свещениците, също биват ръкополагани, но не могат да извършват самостоятелно богослужение.

Срещите на комисиите са се провеждали тайно. Днешният доклад е първият случай, в който резултатите от дискусиите се оповестяват публично.

През 1994 г. папа Йоан Павел Втори забранява жените да бъдат ръкополагани за свещеници, но не засяга въпроса за жените дякони.