/ iStock

Високопоставена комисия във Ватикана гласува против допускането на жени да служат като дякони, поддържайки практиката за изцяло мъжко духовенство, предаде Ройтерс, позовавайки се на доклад, представен пред папа Лъв Четиринадесети и публикуван по-рано днес. 

Комисията, която гласува "против" със 7-1 гласа, заяви, че историческите проучвания и теологичните изследвания "изключват възможността" към този момент жените да служат като дякони, но препоръчва по-нататъшно проучване на въпроса. 

В доклада се посочва, че оценката на комисията е категорична, но "към днешна дата не позволява да се формулира окончателно становище". 

Папа Франциск оставил средства в завещанието си за линейки за Украйна

Покойният папа Франциск учреди две комисии, които да проучат възможността жени да служат като дякони в Римокатолическата църква, които подобно на свещениците, също биват ръкополагани, но не могат да извършват самостоятелно богослужение. 

Срещите на комисиите са се провеждали тайно. Днешният доклад е първият случай, в който резултатите от дискусиите се оповестяват публично. 

През 1994 г. папа Йоан Павел Втори забранява жените да бъдат ръкополагани за свещеници, но не засяга въпроса за жените дякони. 

По темата

БТА / Симеон Томов
Последвайте ни

Свят