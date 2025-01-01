Доминиканската монахиня Лусия Карам каза, че папа Франциск, който почина през април 2025 г., й е оставил пари в завещанието си специално за закупуване на линейки за нейните хуманитарни мисии в Украйна. Карам говори за дарението по време на интервю в телевизионната програма Órbita B в Барселона.

Карам, която е пътувала до Украйна повече от 20 пъти, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия, каза, че жестът я е трогнал дълбоко.

„Той ми каза по време на нашите срещи, че ще ми помогне по някакъв начин, но не си представях, че ще направи това“, сподели тя, цитирана от АФП.

Монахинята е ръководителка на фондацията „Santa Clara Convent Foundation“ в испанския град Манреса и участва в предоставянето на медицинска помощ и подкрепа за евакуация в районите на фронтовата линия.

Въпреки че папа Франциск последователно осъждаше насилието на руската инвазия, неговото наследство в Украйна беше напрегнато от няколко противоречиви коментара за войната. През 2024 г. той призова Украйна да прояви „смелост“ и да „вдигне бялото знаме“, за да преговаря с Москва – коментар, който беше широко критикуван в Киев.

В същото интервю Карама говори и за срещата си с новоизбрания папа Лъв XIV, когото описа като сдържан, но директен. Тя разказа, че е прекарала почти час с него през август, за да обсъдят работата й в Украйна – много по-дълго, отколкото са получили много висши духовници, добави тя.

Карама каза, че Лъв XIV е „папа, който говори малко, наблюдателен, предпазлив и разсъдлив“, но „когато говори, казва нещата ясно“.

Папа Лъв XIV – бившият кардинал Роберт Превост – беше избран за глава на католическата църква на 8 май, след смъртта на папа Франциск. Президентът Володимир Зеленски присъства на месата по встъпването му в длъжност на 18 май, като по-късно нарече новия понтиф „символ на надеждата за мир“.

Срещата им се съсредоточи върху връщането на украинските деца, насилствено отведени в Русия, и по-широки хуманитарни проблеми.

Откакто пое папството, папа Лъв многократно призова за „справедлив и траен мир“ в Украйна и даде знак, че Ватикана е готов да бъде домакин на преговори между Киев и Москва. Зеленски изрази подкрепа за такава инициатива, докато руските власти отхвърлиха предложението.