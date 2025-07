Светът на професионалната борба загуби един от най-емблематичните си герои. На 71-годишна възраст почина Хълк Хоган – човекът, който не само промени лицето на кеча, но и остави траен отпечатък в поп културата, киното и телевизията. За поколения фенове по целия свят той беше не просто борец, а супергерой в човешко тяло.

Gulliver/Getty Images

Истинското име на Хълк Хоган е Тери Юджийн Болеа. Роден е на 11 август 1953 г. в Аугуста, Джорджия, САЩ. Кариерата му започва в края на 70-те, но истински пробив прави в началото на 80-те години, когато се присъединява към WWF (днес WWE). Висок близо 2 метра и с мускулатура, която изглежда излязла от комикс, Хоган бързо се превръща в символ на американската мечта и борец за справедливост на ринга.

Gulliver/Getty Images

Неговите крилати фрази като „Say your prayers and eat your vitamins, brother!“ станаха част от детството на милиони деца. Той не просто се бореше – той играеше роля, която хората обичаха, вярваха и следваха.

Gulliver/Getty Images

Икона на златната ера на кеча

През 80-те години Хълк Хоган бе неделима част от разрастването на WWF и трансформацията на кеча от нишово шоу до глобален феномен. Той бе главна звезда на първите издания на WrestleMania – събитие, което днес се сравнява с Олимпийски игри по мащаб и популярност.

Guliver/Getty Images

През 1996 г. Хоган направи шокиращ завой в кариерата си, превръщайки се от любим герой в хладнокръвен злодей. Създава фракцията NWO (New World Order) и приема образа на „Холивуд Хълк Хоган“, което възражда кариерата му и го превръща в звезда и в конкуренцията – WCW.

Извън ринга

Хоган участва в редица филми, включително Rocky III (1982), No Holds Barred, Suburban Commando и Mr. Nanny. Неговата харизма и образ помогнаха за преминаването му от спортен към шоубизнес герой.

Наследството на Хоган

Хълк Хоган е двукратен член на WWE Hall of Fame. Неговото влияние се усеща не само в кеча, но и в цялата съвременна поп култура. Той е причината днес кечът да се гледа от милиони, не само като спорт, а като шоу, драма и емоция.

Смъртта му бележи края на една ера. Но образът му – с русата кърпа, огромните мускули и разтърсващия глас – ще остане завинаги жив в сърцата на феновете.