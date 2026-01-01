Китай посрещна Нова година с танцуващи роботи и разнообразни шоу програми, като обяви началото на Годината на Огнения кон, предаде ДПА.

Китайската държавна телевизия излъчи традиционната новогодишна гала, когато часовникът отбеляза полунощ. В нея участваха на американската поп звезда Лайънъл Ричи и легендата на екшън филмите Джаки Чан.

Годишният Пролетен фестивал, който бележи началото на новата година, се празнува не само в континентален Китай, но и в специалния административен район Хонконг, самоуправляващия се остров Тайван и други азиатски страни, отбелязва ДПА.

Are you watching the Chinese New Year Gala? The Robot Kungfu show is mind blowing!!!



They just executed a coordinated martial arts routine with spatial precision, rhythm control, and dynamic balance adjustments in real time.



Kung fu, one of China’s most iconic traditional art… pic.twitter.com/qASzxM283b — Evrim Kanbur (@WhileTravelling) February 16, 2026

Внимателно хореографираното новогодишно шоу, включващо пеене, танци и кабаретни изпълнения, постига най-високите рейтинги в Китай всяка година и се счита за витрина на визиите и амбициите на управляващата комунистическа партия. След високо оцененото си представление през 2025 г., хуманоидни роботи от различни китайски стартъпи отново танцуваха на сцената тази година.

Този път машините се появиха като изпълнители в скеч и изпълниха смели салта и бойни похвати в демонстрация по кунг-фу.

Хуманоидните роботи са сред „новите качествени производителни сили“ на Пекин.

Марксисткият термин обхваща всички високотехнологични индустрии, от изкуствен интелект до дронове и електрически автомобили, с които Пекин се надява да даде тласък на китайската икономика, припомня ДПА.

Какво ни очаква в Годината на Коня?

Конят се свързва с отговорност и стабилност, съчетани с дива енергия и силен стремеж към независимост. Подгответе се за 2026 година — година, която според китайския зодиак може да донесе възможности, сила и приключения.

Според лунния календар, конят е един от 12-те знака на зодиака. Според астролозите, този символ представлява сила и независимост, но също така и импулсивно поведение и упоритост.

