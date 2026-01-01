Плъх, вол, тигър, заек, дракон, змия, кон, коза, маймуна, петел, куче или прасе?

Този въпрос е в основата на китайския зодиак — древна астрологична система, която и днес остава значима в китайската култура, а и далеч извън нея. Наситен с митове и легенди, зодиакът свързва всяка година с определено животно и приписва на хората, родени през тази година, личностни черти, извлечени от поведението на съответното животно.

Предстоящата Китайска Нова година през 2026 г. ще постави началото на Годината на Коня.

Но как възниква зодиакът и защо продължава да бъде толкова важен в съвременен Китай?

Древният произход на китайския зодиак

Познат още като Шън Сяо или Шу Сян, китайският зодиак има неясен произход. Според легендите системата е резултат от митично състезание между животни, организирано или от Буда, или от Нефритения император — божествена фигура в китайската народна религия.

Един от най-разпространените митове разказва, че Нефритеният император решил да създаде зодиакална система, основана на животни, и поканил всички създания да участват в надпревара. Редът, в който те преминали река или се явили в императорския двор, определил последователността им в зодиака. Така всеки 12-годишен цикъл започва с Годината на Плъха и завършва с Годината на Прасето. Съществуват множество версии на тази приказка, които подчертават характерните качества на всяко животно като причина за мястото му в зодиака. Хитрият плъх, например, е първи, защото според мита се возил на гърба на следващото животно — вола.

Други легенди твърдят, че не` е имало състезание, а банкет, организиран от Буда преди напускането му на Земята. Редът, в който животните пристигнали на трапезата, определил и мястото им в зодиака.

Макар точният момент на възникването на зодиака да е неизвестен, се смята, че 12-те животински знака са били в употреба още през периода на Воюващите царства — между V и III век пр.н.е. Популярността им нараства с времето и към VI век от н.е. животните вече са били кодифицирани и са се превърнали в устойчиви стереотипи, които съществуват и днес.

Дванадесетгодишният цикъл

Макар 12-годишният зодиак, основан на лунния календар, да е най-познатият днес, той не е единственият цикъл в китайската култура. Системата на Двадесет и осемте небесни дома проследява движението на Луната по небесния екватор в рамките на една година и включва 28 знака. Друга важна система — тази на Небесните стволове и Земните клони — се използва за планиране и предсказване на благоприятни събития. От името на дете до датата на пътуване — всичко може да бъде съобразено с една или няколко от тези календарни системи.

И трите традиции произлизат от дългогодишната практика да се свързват астрономическите явления със съдбата. Както отбелязва историкът Ендимиън Портър Уилкинсън, астрономите са били ключови фигури в древните китайски дворове, където са служили и като астролози и летописци на императора. Тяхната работа е била изключително ценна, защото знаменията се тълкували като показател дали владетелят е в хармония с небето. Астрологичните символи се възприемали като „изключително важен знак за легитимността на управлението“. Астрономията била толкова престижна, че само астрономите на управляващата династия имали правото да създават и разпространяват календара.

С течение на времето китайският зодиак достига и до широките слоеве на обществото, превръщайки се в обичана народна традиция.

Някои изследователи смятат, че 12-годишният цикъл на Шън Сяо е вдъхновен от наблюденията на планетата Юпитер, която бавно се движи по нощното небе. Според експерта по източноазиатски изследвания от Университета на Пенсилвания Адам Смит, с времето този цикъл се измества.

Други култури под китайско влияние използват сходни зодиаци, но с вариации в животните. В Корея например вместо коза се използва овца, а във Виетнам водният бивол заменя вола. Виетнамският зодиак включва и котката вместо заека — животно, което се появява в Китай едва преди около 1400 години, след като зодиакът вече е бил оформен.

Китайският зодиак в съвременната култура

Въпреки неясния си произход, 12-годишният зодиак е устоял на вековете и значението му за китайската народна култура — и за съвременен Китай — е неоспоримо. Зодиакът често се използва при избора на имена, а годината на раждане се смята за важна за семейния живот, личността, късмета и съдбата на човека. Тези вярвания са част от китайската народна религия и отбелязват възраждане след края на Културната революция, която потиска традиционните вярвания в полза на учението на Мао Дзъдун.

Макар да е трудно да бъдат точно измерени, социални учени изчисляват, че през 2012 г. около 578 милиона души в континентален Китай — приблизително 55% от населението тогава — са следвали форми на народна религия.

Стереотипите, свързани със зодиакалните животни, са толкова разпространени, че влиянието им може да бъде измерено дори в икономически и демографски показатели. През 90-те години демографът Даниъл Гудкайнд установява, че през 1976 и 1988 г. — и двете Години на Дракона — в Китай и китайскоговорящите страни се наблюдава ръст на раждаемостта. Причината е широко разпространеното убеждение, че дете, родено в Годината на Дракона, ще има щастлив живот.

В по-ново време този „бейби бум“ е по-слабо изразен. Макар никоя дата на раждане или астрологичен знак да не е доказано, че влияе върху личността или късмета, вярата в астрологията безспорно влияе върху поведението на хората. Китайският зодиак не прави изключение: вярванията за годините на раждане исторически са оказвали влияние върху брачните избори, инвестициите на родителите в децата им и дори върху решенията за наемане на работа.

Изследвания показват, че популярните представи за зодиакалните знаци влияят и върху склонността към риск. Проучване от 2022 г., публикувано в Journal of Management Science, установява, че анкетираните са с 2% по-склонни да предпочетат безрискови инвестиции през своята зодиакална година, която традиционно се свързва с лош късмет. Този ефект се пренася и в корпоративното управление — инвестициите в научноизследователска дейност и сливанията и придобиванията намаляват през зодиакалната година на председателите на компаниите.

2026: Годината на Коня

През последните години китайският зодиак става все по-популярен по света, а празненствата за Лунната нова година често използват неговата символика. Какво ни очаква в Годината на Коня?

Конят се свързва с отговорност и стабилност, съчетани с дива енергия и силен стремеж към независимост. Подгответе се за 2026 година — година, която според китайския зодиак може да донесе възможности, сила и приключения.