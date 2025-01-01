Европейският съюз ще предостави само за тази година най-голямата подкрепа за Украйна досега в размер на 25 милиарда евро. Това заяви ръководителката на европейската дипломация Кая Калас пред Европейския парламент днес.

"Международните усилия за прекратяване на войната в Украйна се увеличават в последните няколко месеца, но отговорът на Русия е още агресия. (Руският президент Владимир) Путин не проявява никакъв интерес към постигане на мир и няма да спре войната, докато не бъде принуден", заяви Калас на първата сесия от новия парламентарен сезон.

Тя посочи, че ЕС е предоставил близо 169 милиарда евро финансова подкрепа от началото на пълномащабната война през 2022 г.

"Това включва над 63 милиарда евро военна помощ. Само тази година ЕС ще предостави най-голямата подкрепа досега – 25 милиарда до този момент", отбеляза Калас. "Целта за предоставяне на 2 милиона боеприпаса годишно е изпълнена на 80 процента, като очакваме да бъде изпълнена на 100 процента до октомври. Правим всичко това, за да може Украйна да се защитава и да защитава гражданите си от агресията".

Тя припомни също така, че ЕС е наложил до този момент 18 пакета санкции на Русия заради агресията ѝ срещу Украйна.

„Международните санкции вече лишиха Русия от средства за водене на войната в размер на поне 450 милиарда долара, включително 154 милиарда долара приходи от петрол“, обясни Калас. "Европа беше един от най-големите пазари за руска енергия, но вече не е така. Да се ​​надяваме, че до 2027 г. изобщо няма да внасяме руски газ“.

Тя подчерта, че по-големият натиск върху Русия означава повече санкции и продължаваща работа за справяне със заобикалянето на мерките.

„Нашето послание към Русия е просто. Войната не може да бъде спечелена. Напуснете бойното поле и седнете на масата за преговори с Украйна“, отбеляза Калас. „Когато това се случи, на Русия не трябва да се позволява да се превъоръжи и да атакува отново. Били сме там и преди. И Путин не е крил, че Украйна е само началото“.

Тя допълни, че Европейският съюз вече е обучил близо 80 000 украински войници, тъй като „най-силната гаранция за сигурност е силна украинска армия“.

„Европейският съюз ще продължи да подкрепя вътрешната сигурност и устойчивост в Украйна чрез нашата гражданска мисия. Вече подкрепихме украинските полицейски сили и помогнахме за укрепване на върховенството на закона в страната“, посочи Калас. „Ще продължим да укрепваме украинската отбранителна промишленост, включително да помагаме на Украйна да произвежда повече военна техника в Европейския съюз“.

Според нея присъединяването на Украйна към Европейския съюз е нещо, което дава надежда на украинския народ, възможността да живее свободно и да просперира отново.

„Време е да започнем преговори по клъстер едно. Войната ще свърши и когато това стане, Украйна ще се възстанови и Русия ще плати за щетите, които е причинила“, каза още Калас. „Русия не сломи решимостта на Украйна и не трябва да сломява нашата. За тези, които се съмняват, не го правете. Сигурността на Украйна е европейска сигурност и докато Русия води незаконната си война, ние трябва да продължим да се борим“.