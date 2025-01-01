Филипинските власти разпоредиха превантивна евакуация на жителите в районите, застрашени от тропическата буря "Буалой", която се приближава към източното крайбрежие на страната и може да предизвика наводнения, свлачища и кални потоци, предаде ДПА.

Бурята, наричана в региона "Опонг", достига максимална скорост на вятъра от 110 км/ч и пориви до 135 км/ч, докато се движи с 20 км/ч към източната част на региона Бикол, съобщи филипинската метеорологична служба.

Очаква се бурята да достигне региона Бикол утре и да напусне Филипините в събота вечерта, съобщи службата.

Предупреждения за буря бяха издадени за около 30 провинции, включително за столицата Манила, както и за някои райони, които наскоро бяха засегнати от тайфуна "Рагаса", който отне живота на повече от 10 души и остави без дом близо 25 000 местни жители.

Родерик Мендоса, ръководител на агенцията за бедствия в провинция Албай, един от регионите, които се очаква да бъдат засегнати от "Буалой", заяви, че на местните власти е даден само един ден, за да преместят жителите в евакуационни центрове.

"На местните власти е казано, че в рамките на деня жителите трябва да бъдат евакуирани от районите, изложени на опасност от кални потоци, наводнения и свлачища", каза той.

Училищата и държавните учреждения бяха затворени в няколко провинции във Филипините, а морският транспорт бе спрян.

Филипинският институт по вулканология и сеизмология предупреди, че интензивните валежи могат да предизвикат вулканични кални потоци или така наречените лахари в района на вулкана Майон, както и оттичане на кал в реките и дренажните зони.