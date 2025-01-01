Тайфунът "Рагаса", един от най-мощните от години, издигна вълни, по-високи от улични лампи, по крайбрежните алеи на Хонконг и спря обичайния живот по южното китайско крайбрежие тази сутрин, след като остави след себе си жертви и разрушения в Тайван и Филипините, предаде Асошиейтед прес.
Тайван съобщи за 14 загинали и 124 души в неизвестност, а Филипините – за седем загинали, след като тайфунът премина между двете страни.
🚨 Super Typhoon #Ragasa
🇵🇭 Philippines: Made landfall in northern Luzon
—Winds up to 315 km/h
—3 dead, 10k+ displaced
—Power outages, storm surges & landslides reported
🇭🇰 Hong Kong
—Typhoon Signal No. 8 issued
—Flights canceled, schools closed
Силните ветрове събудиха жителите на Хонконг в ранните часове на деня и много от тях описаха в интернет пораженията от стихията.
Силните ветрове отнесоха части от покрива на пешеходен мост и повалиха дървета в целия град. Около 13 ранени души бяха приети в болница.
Повече от един милион души бяха преместени в провинция Гуандун, икономическия център на южната част на Китай, съобщи централната китайска телевизия.
Super Typhoon Ragasa is expected to make landfall in China after bringing torrential rain and damaging winds to parts of Taiwan and the Philippines.
With evacuations underway, several schools and businesses were closed, and hundreds of flights were canceled in Hong Kong ahead of…
Super Typhoon Ragasa is expected to make landfall in China after bringing torrential rain and damaging winds to parts of Taiwan and the Philippines.
Националната метеорологична агенция прогнозира, че супертайфунът ще достигне сушата между градовете Тайшан и Чжанцзян между този следобед и тази вечер. Учебните занятия, работата във фабриките и транспортните услуги бяха преустановени в около десетина градове.
Хонконг и Макао, отмениха учебните занятия и полети, а много магазини останаха затворени. Стотици хора потърсиха убежище във временни центрове и в двата града. Един човек беше ранен в Макао.
Метеорологичната служба в Хонконг съобщи, че супертайфунът "Рагаса", с максимална постоянна скорост на вятъра в центъра от около 195 км/ч, се движи на около 100 километра южно от финансовия център. Прогнозира се, че той ще продължи да се движи на запад или северозапад със скорост около 22 км/ч.