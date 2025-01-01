Израел върна в болницата „Насер“ телата на 30 палестинци в замяна на две тела на израелски заложници, върнати ден по-рано от палестинското ислямистко движение Хамас, съобщи за АФП тази болница, намираща се в южната част на Ивицата Газа.

„Тялото на 30 палестински затворници бяха получени от израелската страна в рамките на споразумението за размяна“, уточни болницата, намираща се в Хан Юнес.

На 27 октомври Хамас върна на Израел останките на заложник, които съдебните лекари в крайна сметка идентифицираха като тези на мъж, Офир Царфати, част от останките на когото вече бяха върнати.

Тези последователни забавяния предизвикаха гнева на израелското правителство. След това обаче Израел обяви, че възобновява прилагането на примирието.

От своя страна Хамас заяви, че неговите бойци „нямат никаква връзка с инцидента със стрелбата в Рафах“ и потвърди ангажимента си към примирието.

Досега палестинското ислямистко движение е върнало останките на 15 от 28-те тела, които все още се намираха в Газа и трябваше да бъдат върнати в началото на примирието, като увери, че намирането на останките е „сложно и трудно“ в разрушената територия.