Учениците с български корени ще продължат да изучават български език, както и българска литература, история, традиции и обичаи на българите и други предмети на български език съгласно учебния план в Болградската гимназия „Г. С. Раковски“ в Одеска област. Ще им се осигуряват и учебници и учебни помагала, необходими за организиране на учебния процес. Това предвижда подписаният Протокол между МОН и Министерството на образованието и науката на Украйна по време на посещението на делегацията, водена от премиера Андрей Гюров.

В документа се отчита важната роля на Болградската гимназия като институция, съхраняваща националната идентичност и културното наследство на българското малцинство в Украйна, и се гарантира правото на гражданите на Украйна, принадлежащи към това малцинство, да получават образование на български език.

Българската страна поема ангажимент да провежда курсове за повишаване на квалификацията на преподавателския състав на Болградската гимназия във висшите училища в нашата държава, както и езикови курсове и практики за ученици от гимназията. Също така по искане на украинската страна ще могат да се командироват квалифицирани учители по български език и литература, история и география на България, българска народна музика, български народни танци и други предмети.

Протоколът предвижда също българската страна да осигурява приема за обучение за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър“ или „магистър“, след получаване на пълно общо средно образование, на най-добрия възпитаник на Болградската гимназия, както и на победителя на Всеукраинската олимпиада по български език и литература.

Протоколът, предвиждащ продължаване и разширяване на възможностите за учениците на Болградската гимназия, е единственият документ на тема образование, подписан от министрите на образованието.

По време на посещението на българската делегация в Украйна министрите на образованието проф. Сергей Игнатов и Оскен Лисовий проведоха неформален разговор, по време на който е обсъдена възможността деца от Украйна, записани в български училища, да могат да изучават майчин език, включително и чрез онлайн обучение, съгласно действащото законодателство на Република България.

Двамата министри коментираха бъдещо сътрудничество между университетите по отношение на изследователска дейност, научна работа и проучвания на средновековната история на двата народа. От украинска страна беше повдигнат въпросът за бъдещо създаване на българо-украинска историческа комисия, която да преразгледа представянето на украинската история, особено средновековната, в българските учебници. Министър Игнатов изрази мнение, че това би било полезно и за българската страна, тъй като ще доведе до по-разширено изучаване на Българското средновековие в училищата в Украйна.