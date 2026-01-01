Премиерът Андрей Гюров потвърди категоричната и последователна подкрепа на България за Украйна и нейната борба за независимост и териториална цялост. Това стана на съвместен брифинг с премиера на Украйна Юлия Свириденко в Киев, където на посещение е българска делегация.

„Много беше важно днес, че от подкрепа минаваме към конкретни действия - обсъдихме много теми и въпроси в различни сфери на икономиката, които биха били от полза на българските граждани и на украинските компании, които могат да си сътрудничат“, посочи Гюров. Като възможни области за задълбочаване на взаимодействието между България и Украйна премиерът открои икономиката, енергетиката, отбранителната индустрия, иновациите, транспорта и свързаността.

От своя страна министър-председателят на Украйна Юлия Свириденко изтъкна, че настоящата визита на премиера Андрей Гюров и част от министрите в служебния кабинет е потвърждение, че България и Украйна са партньори, обединени от общи ценности и исторически връзки, от стремежа към мир и устойчиво развитие в Черноморския регион.

Свириденко изрази увереност, че настоящите двустранни разговори ще бъдат здрава основа за по-нататъшното развитие на сътрудничество между София и Киев. Премиерът на Украйна потвърди голямото значение на подписания днес протокол за Болградската гимназия. Акцентира също върху транспортната свързаност в региона. Ние сме заинтересовани от привличане на България и нейните компании в проектите за възстановяване на Украйна, посочи още Свириденко.

Министър-председателят Юлия Свириденко изрази благодарност за солидарността и състраданието към Украйна, които продължават и през петата година от въоръжената агресия срещу страната. Ние ценим оказаната военнотехническа и енергийна помощ, подкрепата за нашите граждани, които бяха принудени да напуснат страната, както и инициативите за подкрепа на украинските деца, изтъкна премиерът на Украйна.

МС, пресцентър

Болградската гимназия „Г. С. Раковски“ е културен мост между нашите нации. Протоколът, който подписахме днес, е изключително важен и дава възможност българските деца, които са част от най-голямата историческа общност извън границите на България, да продължат да се обучават на собствения си език, посочи премиерът Гюров.

Междувременно министрите на образованието на двете страни – Сергей Игнатов и Оксен Лисови, подписаха протокол за Болградската гимназия в Одеска област. Премиерът Гюров припомни, че това е най-старата гимназия от Българското възраждане, в която са се обучавали едни от най-изтъкнатите български личности, включително първият ректор на Софийския университет. „Готови сме да работим и за в бъдеще за задълбочаване на това сътрудничество“, заяви българският министър-председател по отношение на двустранното партньорство в сферата на културата и образованието.