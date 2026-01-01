В рамките на визитата на българската делегация в Киев, водена от министър-председателя Андрей Гюров, министърът на външните работи Надежда Нейнски посети разрушен 9-етажен жилищен блок в Святошинския район, пострадал при военни действия.

Българска делегация, водена от Гюров, пристигна в Украйна (СНИМКИ)

Българската страна изрази солидарност с украинския народ и съпричастност към семействата на пострадалите и загиналите.

По-рано днес българската делегация пристигна в Киев.

В делегацията в Киев, начело с премиера Гюров, са министърът на външните работи Надежда Нейски, на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов, на отбраната Атанас Запрянов, на образованието и науката Сергей Игнатов и на енергетиката Трайчо Трайков.

Премиерът ще проведе двустранни срещи с президента на Украйна Володимир Зеленски, с премиера Юлия Свириденко и с председателя на Върховната Рада на Украйна Руслан Стефанчук.

Нейнски проведе среща с украинския външен министър Андрий Сибига. На срещата бяха обсъдени ключови въпроси, свързани със сигурността, енергетиката, транспортната свързаност и подкрепата за евроинтеграцията на Украйна.

„Вие защитавате не само живота, но и достойнството си. Мирът трябва да бъде справедлив и дълготраен, а Украйна - пълноправен член на Европейския съюз“, заяви министър Нейнски.

Двамата министри обсъдиха и напредъка по процесите за подвеждане на Русия под международна отговорност за нанесените щети и извършените престъпления срещу суверенитета и териториалната цялост на Украйна. България, като участник в Регистъра на щетите на Украйна, подкрепя неговата дейност за осигуряване на своевременно обезщетяване на пострадалите от международно неправомерните действия на Руската федерация. Българската страна потвърди готовността си да подкрепи ефективното създаване на Международната комисия по искове за Украйна като конкретна стъпка към отговорността и възстановяването на нанесените загуби.

Енергийният сектор също бе сред дискутираните теми, като акцентът беше върху осигуряването на стабилност и устойчивост. В рамките на разговора беше отбелязано, че руските удари върху енергийната и цивилната инфраструктура на Украйна не са отслабили съпротивителните ѝ сили, благодарение на бързите възстановителни дейности, подкрепата от ЕС и високия процент на прихващане от украинската ПВО. България продължава да наблюдава внимателно влиянието на ескалацията в Близкия изток върху цените на суровия петрол и международния енергиен пазар.

Министрите обсъдиха и възстановяването на железопътната свързаност между България и Украйна, която има ключово значение за развитието на туристическите, културните и икономическите връзки. Българската страна е в готовност да осигури всички технически и логистични параметри за безопасно и ефективно функциониране на жп връзката от Киев до Варна и до Бургас, като се предвижда пробна услуга още за летния сезон на 2026 г. България също така подкрепя усилията на Украйна за откриване на всички ключови клъстери в процеса на евроинтеграция, включително транспортния сектор.

В хода на срещата украинският външен министър Андрий Сибига постави въпроса за обучение на украински език в България, като бе обсъдено и сътрудничеството с Болградската гимназия „Г. С. Раковски“ - най-старата и най-значимата българска гимназия в Украйна. България и Украйна са договорили актуализиран текст на Протокола за нейния статут, с цел съхраняване на облика и образователните ѝ традиции. В 43 училища в Украйна българският език се изучава от над 7000 ученици. Обсъден бе и въпросът за разкриване на българско училище в Одеса, в съответствие с постигнати двустранни договорености, което ще допринесе за задълбочаване на културното и образователно сътрудничество между двете държави.

Първият дипломат на Украйна информира българската страна и за напредъка по мирните преговори между Русия и Украйна.

Срещата завърши с потвърждение на дългосрочната и всеобхватна подкрепа на България за Украйна във всички области, включително сигурност, енергетика, транспорт и евроинтеграция, както и за постигането на справедлив и траен мир, основан на международното право и принципите на справедливостта.