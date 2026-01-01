Япония ще пусне отново в експлоатация най-голямата атомна електроцентрала в света още следващата седмица, след като проблем с алармена система наложи спиране на първото ѝ рестартиране от катастрофата във „Фукушима“ през 2011 г., предаде АФП.

Такеюки Инагаки, ръководител на централата „Кашивадзаки-Карива“, управлявана от Tokyo Electric Power (TEPCO), заяви, че планират „да стартират реактора на 9 февруари“.

Съобщението беше направено, след като TEPCO рестартира реактора на 21 януари, но го спря на следващия ден, след като се задейства аларма от системата за наблюдение.

Поради грешка в конфигурацията си, алармата е засякла леки промени в електрическия ток в един кабел, въпреки че те все още са били в рамките на диапазон, считан за безопасен, каза Инагаки.

Компанията вече е променила настройките на алармата, тъй като реакторът е безопасен за експлоатация, добави Инагаки.

Търговската експлоатация ще започне на или след 18 март след още една цялостна инспекция, каза той.

„Кашивадзаки-Карива“ е най-голямата атомна електроцентрала в света по потенциален капацитет, въпреки че ще бъде рестартиран само един от седемте ѝ реактора.

Съоръжението беше извън експлоатация, след като Япония спря ядрената енергетика след огромно земетресение и цунами, които доведоха до стопяване на три реактора в атомната централа „Фукушима“ през 2011 г.

Япония, бедна на природни ресурси, сега иска да възроди ядрената енергия, за да намали зависимостта си от изкопаеми горива, да постигне въглеродна неутралност до 2050 г. и да отговори на нарастващите енергийни нужди, породени от изкуствения интелект.

„Кашивадзаки-Карива“ е първата централа, управлявана от TEPCO, която се рестартира от 2011 г. насам. Компанията управлява и пострадалата централа „Фукушима Даичи“, която в момента се извежда от експлоатация.