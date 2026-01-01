Над 1000 пожарникари в Северна Япония се борят четвърти ден, за да овладеят два горски пожара, предаде Ройтерс. Пламъците приближават жилищни райони, което принуди властите да евакуират над 3000 души.

Общата засегната площ е третата по големина, регистрирана в Япония, където случаите на горски пожари зачестиха през последните години.

Първият пожар избухна в сряда в планински район, след което втори застраши жилищни квартали в град Оцучи, в префектура Ивате.

Хълмист терен, сухо време и ветрове възпрепятстват усилията за овладяване, каза служител на пожарната служба пред репортери.

До днес пожарите са опустошили около 730 хектара (7300 декара), което доведе до заповеди за евакуация, отнасяща се до 1541 домакинства (3233 души), около една трета от населението на Оцучи.

Градът загуби една десета от населението си поради цунамито през 2011 г. „Дори по време на бедствието през 2011 г. този район не горя. Имаше цунами, но нямахме пожар тук“, каза 76-годишната Таеко Каджики, бивша медицинска сестра, която е сред евакуираните.

Пожарникарите са подкрепени от хеликоптери от няколко префектури и японските сили за самоотбрана.

„С толкова суха земя пожарите продължават да се разпалват. Гасим един, след което бързаме да гасим друг, отново и отново“, каза Масаши Кикучи, 37-годишен доброволец, който се е преместил в къща на по-висок терен, след като е загубил дома си заради цунамито през 2011 г.

Осем сгради, включително една къща, са повредени или разрушени досега, въпреки че няма съобщения за пострадали или смъртни случаи, заявиха властите.

„Не мога да позволя на хората да загубят домовете си отново, след като са ги загубили веднъж заради цунамито“, каза пред репортери Козо Хирано, кмет на Оцучи.

Той каза, че градът ще потърси помощ от други власти и ще предостави услуги, като например горещи вани, за да помогне за облекчаване на стреса сред жителите.

Япония е преживяла сравнително малко горски пожари в сравнение с други региони по света, но изменението на климата е увеличило честотата им, особено след като ранните пролетни месеци преди дъждовния сезон са били горещи, сухи и с ветрове, които могат да разпалят пламъци.

Японската метеорологична агенция заяви, че не се очакват валежи в района през следващата седмица.