в събота,, очертали улиците за коронацията на крал Чарлз III. Макар самата служба по коронясването да беше мрачно и трезво мероприятие, празнична атмосфера изпълни британската столица и извън нея, въпреки влажното време., когатов 12.02 ч. (11:02 GMT), след което се втурнаха по The Mall, голямата алея, водеща към Бъкингамския дворец, за да видят новокоронования крал на балкона. Множеството се радваше и скандираше „Боже, пази краля“, когато Чарлз и кралица Камила излязоха, носейки короните си, и след това отново, когато пилотите от „Червените стрели“ прелетя над двореца, изхвърляйки червени, бели и сини струи във въздуха. Най-ревностните кралски фанатици започнаха партито в The Mall часове преди началото на церемонията, като някои лагеруваха с дни, за да си осигурят първокласно място за историческото събитие. Когато кралската процесия минаваше по пътя към Уестминстърското абатство, гора от джаджи се издигаше, докато хората заснемаха изображения на краля с мобилните си телефони. Уличните търговци се присъединиха към привържениците в шума, за да видят златната карета на монарха, а един мъж крещеше „Боже, пази краля“., много от които облечени в жълто и развяващи банери с надпис "Не е моят крал", се събраха на площад Трафалгар. „Тук съм, защото искам да протестирам срещу тази остаряла монархия, искам да протестирам, защото не трябва да бъдеш държавен глава въз основа на това от кого си роден“, каза републиканката Джейн на 30 години. Часове по-рано столичната полиция в Лондон арестува няколко организатори от антимонархическата група „Република“. Арестите бяха заклеймени от правозащитната организация „Хюван райтс уотч“ като драконовски и "тревожни"., пътят към Уестминстърското абатство, тълпите ликуваха и размахваха знамена, когато каретата с краля и кралицата минаваше покрай тях. Сред първите в The Mall беше Карил Хол, на 55 години, и нейните подрастващи деца. "Вълнувам се. Има добро настроение, добра атмосфера - приятелска, щастлива, патриотична", каза Хол, увита в знаме с пластмасова корона на главата., добави един южноафриканец, който стоеше върху табуретка, за да има добър изглед.Дейв Гидингс беше пътувал от Шотландия със съпругата и сина си. „Това е част от бъдещето. Това е важно нещо“, каза 41-годишният със златна корона и слънчеви очила Union Jack72-годишната Хилъри и дъщеря й Джо, 47-годишна, хванаха ранен влак, за да се присъединят към тържествата.Той никога няма да бъде кралицата Елизабет II, но той е нашият крал и днес просто искаме да празнуваме“, каза Хилари, която даде само първото си име. Двете бяха сложили шапки на „Юниън Джак“, знамена и столове за пикник, но по истински британски начин бяха притеснени от прогнозата за времето., включително Кристин Вилен, пенсионирана медицинска сестра от Ниагарския водопад в Канада. „Пътувах за коронацията“, каза 55-годишната жена, облечена в цветовете на родната си Канада, пред АФП. "Много съм развълнувана да бъда тук, да бъда част от тази история. Винаги съм била монархистка", добави тя.намаляваща подкрепа за кралските особи, особено сред по-младите хора, но много монархисти от всички възрасти излязоха в събота, включително 21-годишният лондончанин Каба Мендес. „Това е страхотен ден за страната“, каза той.Хелън Римър, която пътува от Къмбрия, северозападна Англия, в петък вечерта, си осигури място в Уайтхол в 4:45 сутринта. „Това е много специален повод, особено за нашата страна и Британската общност. Това се казва атмосфера, просто. Това е просто голям празник. Страхотно е“.